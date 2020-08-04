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Erzincan'da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Erzincan’da bayram süresince 5 günde meydana gelen 19 trafik kazasında toplamda 43 kişi yaralandı.

Erzincan'da bayram süresince 5 günde meydana gelen 19 trafik kazasında toplamda 43 kişi yaralandı.


Doğu'dan İç Anadolu'ya önemli kara yolu güzergâhına ev sahipliği yapan Erzincan'da bayram süresince toplam da 19 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda hayatını kaybeden olmazken toplam 43 kişi yaralandı.


Geçen yıl bayram süresince toplamda 24 trafik kazası meydana geldiği ve 58 kişinin yaralandığı belirtildi.


Bu sene bayram süresince geçen yıla oranla yüzde 21'lik bir azalma olduğu kaydedildi.


Öte yandan bu sene trafik denetimlerinde yüzde 44 oranında bir artış olduğu bildirildi.

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