Erzincan'da bayram yoğunluğu gurbetçi akınıyla iki katına çıktı

Erzincan'da Kurban Bayramı öncesi gurbetçi akınıyla çarşıda ve pazarlarda alışveriş yoğunluğunda artış yaşanıyor.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş telaşına başladı. Alışveriş için kentteki özellikle Ordu Caddesi, Halitpaşa Caddesi, Fevzipaşa Caddesi ve Nermi Tombul Caddesi üzerinde bulunan dükkanları tercih eden vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürüyor. En güzel ürünleri sipariş vererek tezgahlarını bayrama hazırlayan esnaf ise, müşterilere kaliteli hizmet sunmak için gecesini gündüzüne katıyor.

Sıcak havaya rağmen özellikle turistlerin gözde alışveriş mekanlarından birisi olan Yeraltı Çarşısı'nda ise gurbetçi yoğunluğu yaşanıyor.

"Yoğunluğun arefe günü daha da artmasını bekliyoruz"

Yaz sezonu ve Kurban Bayramı dolayısıyla piyasaların hareketlenmeye başladığını söyleyen Erzincan esnafı, memleket hasreti ile Türkiye'ye giriş yapan gurbetçilerin de kente uğrayıp alışveriş yapmasının esnafı sevindirdiğini belirtti.

Bayram hareketliliğinin başladığını söyleyen esnaf, son günler daha da hareketlenmesini beklediklerini ifade etti.

Kayseri'den Erzincan'a bayram tatili için gelen vatandaşlardan İlhan Akkaya ise, “Şu anda bayram için Erzincan'dayız. Kurban Bayramı için heyecanlıyız. Alışveriş güzel gidiyor. Mağazalarımızda doluluk bayağı yoğun, bayramımızı Erzincan'da geçeceği için şu anda mutluyuz” dedi.

Kuruyemişçi Ender Budak ise, “Bayramımız geldi, yoğunluğumuz başladı. Şu anda zaten görüyorsunuz milletimiz kuruyemiş ve lokumlarla bayram alışverişini yapıyor. Sabahın erken saatlerinde başlıyor mağazamızın yoğunluğu, aynı şekilde gecenin geç saatlerine kadar milletimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Yani şu anlık bu şekilde devam ediyoruz” diye konuştu.

Öte yandan, ana arter ve caddelerde trafik zaman zaman tıkanarak durma noktasına geliyor. Trafik polisleri ise teyakkuz halinde trafik akışının kontrolünü sağlarken kurallara uymayan sürücülere ise cezalarını yazıyor.