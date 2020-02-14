Erzincan'da bazı uçuşlar iptal edildi

Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.

Erzincan'da önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı kentte olumsuzlukları beraberinde getirmeye devam ediyor. Olumsuz hava koşulları hava yolu ulaşımında da aksamalara neden oldu. Erzincan - İstanbul uçuşları karşılıklı olarak iptal edildi. 06.15 THY 7225 Erzincan - İstanbul Sabiha Gökçen, 09.00 PC 2521 Erzincan - İstanbul Sabiha Gökçen, 00.35 THY 7224 İstanbul Sabiha Gökçen - Erzincan, 08.30 PC 2520 İstanbul Sabiha Gökçen - Erzincan seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.