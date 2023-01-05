Erzincan'da belediyenin beldelerdeki taşımacılığına hat sahiplerinden tepki

Erzincan Belediyesi 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 28 otobüs ile 9 belde ve 3 köyde güzergâhları ve sefer saatleri ayarlanarak toplu taşıma işi başlatmıştı. Beldelerde ve köylerde minibüs hattına sahip taşıma işi yapan işletmeciler ise yaşanan duruma tepki gösterdi. Yapılanın haksızlık olduğunu söyleyen işletmeciler belde belediyelerin otobüs duraklarında bir araya gelerek basın açıklaması yaptılar. Zaman zaman vatandaşlarla aralarında gergin anların yaşandığı basın açıklamasında işletme sahipleri, yaşanan durumun iki taraf için de mağduriyet oluşturmadan çözüme kavuşmasını istedi.

Konu hakkında otobüs işletmecileri adına konuşan Avukat Mustafa Bayraktar ise yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Taşımacılık faaliyeti yürüten şirketlerin ortakları İçişleri Bakanlığı'nın 30.04.2017 tarihli resmi gazetede yayınlanan 2017/156 sayılı sınır tespit kararına dek belediye statüsünde olan beldelerde ihale neticesinde edindikleri minibüs hatları ile 1980 yılından itibaren bireysel 1999 yılından itibaren ise şirketleşerek beldelerden Erzincan Merkez bireysel olarak taşıma işi yapmaya başlamışlardır. Erzincan İl Trafik Komisyonu'nun kararı ile de şirketlerimizin ilgili güzergahta taşımacılık yapmasına izin verilmiştir. Şirketlerimizin, çalıştırdığı araçlar için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınması gereken D4 yetki belgelerini de almış ve süresinde yenilemiştir.

2019 yılı mahalli idareler seçimlerinden sonra belde belediyelerin tüzel kişiliği kaldırılmış ve Erzincan Belediyesi'nin beldesi haline gelmiştir. Bu aşamadan sonra da taşıma şirketlerinin akıbeti hakkında gerek Erzincan Belediyesi gerekse Erzincan Valiliği nezdinde bazı çalışmalar yapılmış ve en nihayetinde davalı belediyelerin 07.01.2022 tarih ve 54034294.105.04.01/025 karar numaralı meclis kararı ile ihaleye çıkarılmasına karar verilmiştir. İşbu meclis kararına karşı iptal davası açılmış ve mahkemenizin 2022/1043 E., 2022/1249 K., sayılı ilamı ile işlemin iptaline kara verilmiştir. Bu karar sonrasında Erzincan Belediyesince mahkeme kararına uymaksızın şirketlerimizin taşıma yaptığı beldelerde taşıma işlemi yapılması amaçlı araç kiralama, araç satın alma, yeni güzergah belirleme, belirlenen güzergahlarda değişiklik yapma ve her türlü iş ve işlemleri yürütmek üzere belediye encümenine yetki verilmiştir ve bu yönde yine dava konusu edilen meclis kararı alınmıştır. Alınan bu meclis kararı yeterli araştırma/inceleme yapılmaksızın alınmış olması sebebiyle, gerek Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü'nün 07.04.2021 tarih ve B.No:2018/20720 sayılı kararında belirtilen kriterlerin yerinde uygun olmaması sebebiyle ve gerekse encümene devredilen yetkinin sınırlarının ucu açık ve müphem olması sebebiyle yetki ve şekil açısından hukuka aykırı olduğu ve iptal edilmesi niteliktedir.

Danıştay'ın yerleşik içtihatlarına göre davalı belediyenin bu yönde bir karar alınması için; yeni araç kiralama, satın alma veya minibüs hattı tahsis edilmeden önce mevcut hatlarda yolcu taşımacılığı yapan araçların bu güzergahtaki yolcu ihtiyacını karşılamakta yeterli olup olmadığı ve yolcu potansiyeli olup olmadığı hususunun, bu güzergahta taşıma yapan araçlarda farklı gün ve saatlerde yolcu sayımı yapılarak ilgili kurum ve kuruluşlardan (Üniversite, hastaneler, bankalar, diğer kamu kurum ve kuruluşları vb.) görüş alınarak ve gerekirse emniyete ait kent güvenlik kamerasının kayıtları da incelemek suretiyle şüpheden uzak ve somut delillerle ortaya konması gerekir. İlgili güzergahta 1999 yılından bu yana taşımacılık yapma imtiyazına sahip olan şirketlerimiz açısından, ilgili meclis kararı ile mülkiyet hakları ihlal edilmektedir.

Dolayısıyla Erzincan Belediyesi ita amirliği, taşımacılık işini üstlenen şirketlerimizin mülkiyet hakkına saldırarak kamu yararına olmamasına rağmen taşıma işini ihale ederek ve bu ihaleye taşıma işini üstlenen biz şirketlerimizi de haberdar etmeyerek görevlerini ihmal etmiş bulunmaktadırlar. Mahkeme kararına aykırı hareket eden ve şirketlerimizin hakkını gasp eden yetkililer hakkında gerekli sürecin yürütülmeye devam edileceğini bildirir saygılarımızı sunarız.”