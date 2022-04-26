Erzincan'da “Ben Olsaydım” temalı bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı

Dr. Erkan Hirik, İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli çeşitli meslek grupları, akademisyen ve öğrenciler, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımlarıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, “Bağımlılık; sosyal, psikolojik ve fizyolojik olarak bireylerin sağlığını bozarak, dünyanın tamamını tehdit eden bir halk sağlığı sorunu olmasının yanı sıra, ülkelere mali açıdan da büyük zarar veren toplumsal bir problemdir. Bağımlılık, türü ne olursa olsun, çağımız insanının aklını ve ruhunu felce uğratan, salgın bir hastalıktır. Bu çalıştayda bağımlılıkların sebebini, olumsuz etkilerini, önleyici tedbirleri ve tedavi yöntemlerini bilimsel bir yaklaşımla ele alması bakımından oldukça önemlidir.

Bağımlılıkla mücadele konusu Cumhurbaşkanımızın da hassasiyet gösterdiği bir konu bununla ilgili çeşitli çalışmalar tüm Türkiye'de yapılıyor. İlimizde de bununla alakalı olarak ilçelerimizin tamamında kaymakamlıklarımız başkanlığında oluşturulan komisyonlarla bu çalıştay tamamlandı.

Bağımlılıkla Mücadele çalıştayında kurumlar arası iş birliği içinde multidisipliner bir anlayışla çalışarak toplum sağlığını korumak adına mücadele edebilmeyi amaçlıyoruz. Bağımlılıkla mücadele çalıştayına katılan paydaş kurum-kuruluş yetkililerinin görüşleri de çok önemli. 26-27 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan çalıştayda katılımcılarımızın tecrübe ve bilgi birikimleri çerçevesinde tespit edilen sorunlara yönelik “Ben Olsaydım” mottosu ile yaklaşımı, çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. ” dedi

İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. Erkan Hirik'in açılış konuşmalarının ardından Halk Sağlığı Hizmetleri Biriminde görevli Dr. Elif Ötügen tarafından “Toplumu ve İnsan Sağlığını Olumsuz Etkileyen Bağımlılıkla Mücadele” konusunda il genelinde yapılan faaliyetler hakkında bir sunumu yapıldı.

Programda İl Emniyet Müdürlüğü tarafından “En iyi Narkotik Polisi Annedir” projesi hakkında sunum gerçekleştirildi.

Program; İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Birimi personeli Sosyal Hizmet Uzmanı Damla Hüseyinoğlu tarafından çalıştayın süreci ve işleyişine ilişkin yaptığı bilgilendirme sunumu ile sona erdi.