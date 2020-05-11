Erzincan'da berber ve kuaförler iş başı yaptı

Erzincan'da yaklaşık 2 aydır kapalı olan kuaförler hijyen kuralları eşliğinde açıldı. Kuaför esnafının yüzü gülerken tıraş olan vatandaşlar ise evlerinden getirdikleri havlu ve çarşaflarla tıraşlarını oldu.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kontrollü normalleşme ile birlikte yaklaşık iki aydır kapalı olan kuaförler bugün itibariyle iş başı yaptı. Mesaiye tekrardan başlamanın mutluluğunu yaşayan kuaför esnafı hijyen kurallarına dikkat ediyor. Uzun zaman sonra tıraş olan vatandaşlar ise korona virüsten korunabilmek için kendi havlu ve çarşaflarını getirerek tıraş oldular.

“Müşterilerimizin duyarlı davranması bizleri mutlu etti”

Müşterilerini randevu ile kabul ettiklerini söyleyen berber Yüksel Pulgir, “Korona virüsten dolayı uzun zamandır kapalıydık. Tabi süreç içerisinde müşterilerimizin saçları ve sakalları uzadı. Kendiler de bilinçli bir vatandaş olarak kendi önlük ve havlularını getirdiler. Biz gereken tedbirleri almıştık. Kişiye özel havlu ve önlükleri hazırlamıştık. Ancak müşterilerimizin duyarlı davranması bizleri mutlu etti. Sosyal mesafeyi korumak için aralarda boş koltuk bıraktık. Gereken temizliğimizi yaptık ve bugünde hizmet vermeye başladık. Umarım korona virüs bir an önce son bulur. Ayrıca diğer illere baktığımız zaman belediye ekipleri berberlerde dezenfektan çalışması yaptı. Ama bizler kendi hijyen temizliğimizi kendimiz yaptık. Bizim Erzincan Belediyesi neden böyle yaptı anlamadık” diye konuştu.

“Kendi çarşaf ve havlumuzu getirdik”

Uzun zamandan sonra berber koltuğuna oturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden vatandaşlar, “Korona virüsten dolayı berber arkadaşlarımız gereken hijyeni sağlamışlar. Bizlerde üzerimize düşen görevleri yapmamız gerekiyor. Evlerimizden önlük amacı kendi çarşaflarımızı ve havlularımızı getirdik. İçeriye girmeden öncede kapıda el dezenfektanı sıktılar. Önemleri başarılı buldum. Yaklaşık iki ay önce tıraş olmuştum, insan rahatlıyor. Saçlarımız ve sakallarımız birbirine karışmıştı şimdi ise tertemiz evime döneceğim” dediler.

Öte yandan bugün hizmet vermeye başlayan kuaför, berber ve güzellik salonlarının sahipleri, belediye ekipleri tarafından dezenfektan çalışmalarının yapılmamasına tepki gösterdi.