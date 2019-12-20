Erzincan'da beslenme dostu okullara sertifikaları teslim edildi

Beslenme Dostu Okul Programına başvurup sertifika almaya hak kazanan okullara Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim salonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen programla sertifikaları teslim edildi. Türkiye genelinde çocukların beden ve ruh sağlığını korumak, geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, temizlik ve hijyen konusunda yeterli eğitimi almış sağlıklı nesiller yetiştirmek, öğrencilerde sağlıklı beslenme davranış bilincini oluşturmak ve hijyenik bir ortamda eğitim-öğretimini sürdürmeleri amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında Beslenme Dostu Okul Programı protokolü imzalandı. “Beslenme Dostu Okul Programı” ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul sağlığının daha iyi düzeylere çıkarılması hedeflendi. Bu kapsamda gerekli şartları sağlayarak başvuruda bulunan okullara yapılan denetimler sonucunda 2019-2020 eğitim- öğretim döneminde 56 okul içerisinde sertifika almaya hak kazanan 34 okula sertifikaları düzenlenen tören ile verildi.

Düzenlenen törene Erzincan Vali Vekili İhsan Ayrancı, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Sağlık Hizmetleri Başkan Yrd. Dr. Özlem Göktekin Uzun ve sertifika almaya hak kazanan okul müdürleri katıldı.