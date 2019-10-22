Erzincan'da bıçak tehdidiyle motosiklet gasp eden 2 kişi tutuklandı

Erzincan'da geçtiğimiz 18 Ekim günü bıçak tehdidiyle motosiklet gasp eden 2 kişi tutuklandı.

Olay, 18 Ekim 2019 tarihinde Erzincan merkez Işıkpınar Mahallesi Hastaneler Caddesi üzerinde saat 21. 00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, durdurdukları bir şahsa bıçak çekip, tehdit ederek motosikletini gasp eden 2 zanlı kaçarak kayıplara karıştı. Erzincan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hemen çalışma başlatarak iki zanlının kimliklerini tespit etti. Asayiş Şubesi ekipleri kısa sürede zanlıların kalabilecekleri yerleri belirleyerek düzenledikleri operasyonla F. D. (19) ve M. A'yı (20) Geçit TOKİ konutlarında saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı. Evde, bıçak, kurusıkı tabanca ve gasp edilen motosiklet ele geçirildi.

Asayiş Şubesinde sorgulanan iki zanlıdan M.A'nın cezaevi firarisi olduğu ve çok sayıda çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

Adliyeye ‘gasp' suçundan sevk edilen 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.