Erzincan'da bir ayda 134 trafik kazası: 87 yaralı

Erzincan'da kasım ayında meydana gelen 134 trafik kazasında, 87 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı istatistiklerine göre Erzincan'da kasım ayında 134 trafik kazası meydana geldi. İstatistiklere göre, kentte meydana gelen 134 kazada 87 kişi yaralanırken, hayatını kaybeden olmadı. Kazaların 55'i yaralanmalı olurken, 79'u ise maddi hasarlı oldu.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.