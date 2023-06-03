Erzincan'da bir ayda 173 trafik kazası oldu

Trafik Tescil ve Denetleme ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 01 Mayıs - 31 Mayıs 2023 tarihleri arasında Erzincan il genelinde yapılan trafik denetimleri ve istatistikleri açıklandı. Açıklamaya göre; 29 bin 539 araç denetimden geçti. Mayıs ayı içerisinde

97 maddi hasarlı, 76 yaralamalı/ölümlü trafik kazası meydana geldi. 404 sürücüye ve 618 plakaya cezai işlem uygulanırken 145 araç trafikten men edildi. 40 sürücüye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapıldı.

Öte yandan, trafik ekiplerince 10 bin 532 yük taşıyan araç, bin 520 yolcu taşıyan otobüs, 221 motosiklet kontrol edilerek 12 bin 345 emniyet kemeri, 60 okul servisi, 3 bin 737 alkol ve bin 124 diğer uygulama ve denetimler yapıldı.