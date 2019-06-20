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Erzincan'da bir çocuk 25 metrelik uçuruma düştü

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde koyunlarını otlatırken kar kütlesinin üzerinden uçuruma düşen çocuk yaralandı.

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde koyunlarını otlatırken kar kütlesinin üzerinden uçuruma düşen çocuk yaralandı.


Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde koyunlarını otlatırken kar kütlesinin üzerinden karşıya geçmeye çalışan Ömer Faruk Küçükkaya (15), ayağının kayması sonucu yaklaşık 25 metreden uçuruma düştü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk, düşmenin etkisiyle baygınlık geçirdi. Amcası tarafından ilk müdahalesi yapılan 15 yaşındaki çocuk, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Faruk Küçükkaya'nın hayati tehlikesi bulunmuyor.

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