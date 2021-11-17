Erzincan'da bir evde 4 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan'da bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 4 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesinde bir evde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen yabancı uyrukluların kaldığı evi takibe aldı. Daha sonra düzenlenen operasyonda kaçmaya çalışan kaçak göçmenler, polis ekiplerince yakalandı.

Kimlik tespiti için şubeye götürülen kaçak göçmenlerin işlemlerin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.