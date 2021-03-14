Erzincan'da bir köy Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Köye giriş çıkışlar yasaklandı.

Günebakan köyünde pozitif vaka sayılarında artış görülmesi üzerine köy bugün itibariyle Covid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Günebakan köyünde pozitif vaka sayısında artış görüldüğünden korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında köyün 13.03.2021 tarihi itibari ile 10 gün süre ile giriş-çıkışlarına yasaklama getirilerek karantina altına alınmasına, belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddeleri uyarınca alınan kararın eksiksiz uygulanması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına karar verilmiştir.” denildi.