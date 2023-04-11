Erzincan'da ‘Bir Lokma Bin Sofra' iftar programı düzenlendi

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce Erzincan'da "Bir Lokma Bin Sofra" iftar programı organize edildi.

Programda konuşan Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü Murat Uslu, “Vakıflar Müdürlüğü olarak, Genel Müdürümüz Sinan Aksu'nun talimatları ile her ilde düzenlenen iftar programları çerçevesinde, bugün de Erzincan'da bir lokma bin sofra olduk. Yüzyıllardan beri, başta insanlık olmak tüm canlılara hizmet etmeyi kendine bir görev edinmiş kadim bir medeniyetin günümüzdeki temsilcisi, Vakıflar olarak, 25 bölge müdürlüğümüze bağlı 81 ilimiz de “bir lokma bin sofra” diyerek 73 bin kişiyle soframızı paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her ne kadar bir devlet kurumu olsak da, Türk-İslam medeniyetinin getirdiği, ceddimizden bize miras kalan yardımlaşma düsturuyla hizmetlerimiz sürdürmeye gayret ediyoruz. Bu bağlamda; binlerce insanımızın yanında oluyor, destek veriyor, gönüllerine dokunmaya gayret ediyoruz. İnsanlığın var olduğu günden buyana, doğası gereği yaradılışında var olan, yardımlaşma, dayanışma ve iyilik etmenin kurumsallaşmış hali olarak ortaya çıkan vakıflar, Kuranı kerimde ve hadisi şeriflerde belirtilen iyilik etme, yardımlaşma gibi hasletlerin pratik hayata nakşedildiği yapılar olarak hizmet etmektedir. Kadim bir kültürün, eşsiz bir nişanesi durumundaki vakıf medeniyeti ile atalarımızdan bize miras kalan yardımlaşma düsturuyla hizmet etmeyi, kendimize görev ediniyoruz.” dedi.

İftar programına Erzincan Vali Yardımcıları Yunus Emre Temel ile Mehmet Deniz Arabacı, Vakıflar Erzurum Bölge Müdürü Murat Uslu, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.