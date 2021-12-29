Erzincan'da “Bir Rol Model Olarak Mehmet Akif ve İstiklal Marşı” konulu konferans düzenlendi

Diyanet Gençlik Merkezi'nde düzenlenen konferansa konuşmacı olarak Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Abdullah Aslan katıldı. Prof. Dr. Aslan konuşmasında Mehmet Akif'in büyük bir karakter olduğunu, yaşadığı gibi yazdığını ve yazdığı gibi yaşadığını dile getirerek Akif'in “İnan ki her ne demişsem görüp de söylemişim” mısraları ile gerçekçiliği üzerinde durdu.

İstiklal Marşı'nın yazılışı hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Mahmut Abdullah Aslan'ın sunduğu konferansa öğretim üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.