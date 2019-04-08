Erzincan'da bisiklet il birinciliği yarışmaları yapıldı

Erzincan'da Okul Sporlarının 2018-2019 faaliyet programında yer alan minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler bisiklet il birinciliği yarışmaları yapıldı.

Miniklerde 2, küçüklerde 5, yıldızlarda 4, gençlerde ise 7 takım olmak üzere toplam 18 takımdan 80 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Okul Sporları bisiklet il birinciliği müsabakaları oldukça renkli görüntülere sahne oldu.

Yarışmaya katılan sporcular birinci olmak ve Erzincan'ı grup müsabakalarında temsil etmek için var güçleri ile pedal çevirdiler. Yapılan yarışma neticesinde küçükler, yıldızlar kategorisinde ve gençler kategorisinde birinci olan takımlar Erzincan'ı Okul Sporları grup yarışmalarında temsil etme hakkı kazandılar.

Minikler kategorisinde Çukurkuyu Ortaokulu birinci olurken, Küçük erkekler kategorisinde Mehmetçik Ortaokulu, Küçük kızlar kategorisinde Vali Metin İlyas Ortaokulu, Yıldız erkekler ve yıldız kızlar kategorisinde Mehmetçik Ortaokulu, Genç erkekler A kategorisinde Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Genç erkekler B kategorisinde ise İpekyolu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu.