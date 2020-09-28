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Erzincan'da bitpazarına nur yağdı! Her şey üçte bir fiyatına satılıyor

Erzincan’da her hafta pazartesi günü kurulan halk arasında bitpazarı olarak anılan pazarda uygun fiyata her türlü eşya bulunuyor.

Erzincan'da her hafta pazartesi günü kurulan halk arasında bitpazarı olarak anılan pazarda uygun fiyata her türlü eşya bulunuyor. İhtiyaçlı vatandaşların ilgi gösterdiği ikinci el pazarında her şey 3'te bir fiyatına satılıyor.


Erzincan da her Pazartesi günleri kurulan ikinci el pazarı (bit pazarı) ihtiyaçlı vatandaşlara ev sahipliği yapıyor. Bit pazarına en çok talep ise kışlık giysiler oluyor. Tüm dünyayı etkileyen korana virüs salgını Türkiye'de de etkisini göstermeye devam ederken, normalleşme sürecinin ardından yeniden faaliyete geçen bitpazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.


Elektronik eşyadan mutfak eşyasına, giysiden, tarım araçlarına kadar birçok eşyanın bulunduğu bitpazarı bu hafta da doldu taştı. Erzincanlı vatandaşlar adeta "Eskiye rağbet olsa bitpazarına nur yağardı" sözüne nazire yaptı. Haftanın ilk günü olan her Pazartesi günleri buğday meydanı alt kısmında kurulan pazarda, bu hafta da yine birçok ürün sergilendi. Kullanılmış veya üretimi olmayan ürünler ihtiyaç sahipleri tarafından çok ucuz fiyatlara alındı. Özellikle ihtiyaçlı vatandaşların gittiği pazarda kurulan tezgahların tamamında ikinci el eşya ve malzeme satışı yapılıyor. İkinci el elbiseden en küçük çiviye kadar yüzlerce çeşit ürünün yer aldığı bitpazarında her bütçeye göre ürün bulmak mümkün. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle birlikte ikinci el eşya pazarında daha kışlık elbiseler rağbet görüyor. Pazarda giyinme kabinin olmaması sebebiyle müşteriler kıyafetleri göz kararı ile alıyorlar.

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