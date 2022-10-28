Erzincan'da Bizans dönemine ait 140 adet sikke ele geçirildi

Erzincan'da yapılan uygulama ve denetimler sonucunda İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak sigara, tütün ve tarihi eser niteliğinde 140 adet sikke ele geçirilerek şüpheliler gözaltına alındı.

İlk olarak, KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Nefes” isimli operasyon çerçevesinde kentte tütün mamulleri satan işyerlerine gidilerek gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 5 kilogram açık kıyılmış tütün, 3 bin 200 adet içine tütün doldurulmuş makaron, 3 bin 600 adet içi boş bandrol bulunmayan makaron, 258 paket sigara, 111 adet puro, 3 paket pipo tütünü, 12 adet elektronik sigara, 6 adet elektronik sigara likiti, 6 kilogram açık kıyılmış nargile tütünü, 12 kutu halinde toplam 2 bin 500 gram nargile tütünü ele geçirilerek konu ile ilgili olarak E.G., B.G., A.T., S.K., A.C.A. ve V.E. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Daha sonra, Erzurum- Erzincan karayolu Akyazı mevkii uygulama noktasında ise yolcu otobüsü durdurularak yapılan kontrollerde araç içerisinde seyahat eden E.Y.'ye ait çanta ve poşetlerinin incelenmesi neticesinde; 410 paket bandrolsüz kaçak sigara, 28 kutu bandrolsüz puro ve gümrük kaçağı tütün mamulleri ele geçirildi. E.Y. ise gözaltına alındı.

Ardından, Erzurum - Erzincan karayolu Akyazı mevkii uygulama noktasında durdurulan bir başka araçta yapılan aramada da çeşitli boyutlarda, sarı renkli, üzerinde Doğu Roma (Bizans) dönemine ait olduğu değerlendirilen farklı kabartmaların bulunduğu toplam 140 adet tarihi eser olabileceği değerlendirilen altın sikke ele geçirildi. Konu ile ilgili şüpheliler V.V.U. ve S.S. gözaltına alındı.