Erzincan'da bu sezon 103 kişi KKKA hastalığına yakalandı, 3 kişi hayatını kaybetti

Erzincan'da Mayıs ayından itibaren 134 kişi Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı sebebiyle hastaneye müracaat etti. 103 hastanın test sonucu pozitif çıkarken, 3 kişi ise hayatını kaybetti.

Özellikle Orta Anadolu ve Doğu Karadeniz'in Orta Anadolu'ya komşu illeri başta olmak üzere özellikle Kelkit Vadisi sahasında her yıl birçok KKKA vakası görülüyor. Hastalığa Erzincan'ın merkezinde ve ilçelerinin kırsal kesimlerinde de yaygın olarak rastlanırken, havaların ısınmaya başladığı Mayıs ayından itibaren kenelerden insanlara geçen KKKA vakalarında artış yaşanıyor. Sezon boyunca kentte 3 kişi kene ısırması sonucu hayatını kaybederken, 100'ün üzerinde kişiye KKKA tanısı koyuldu.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitin ve Araştırma Hastanesinde görevli Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Faruk Karakeçili, bu artışın Eylül ayının sonuna kadar devam edeceğini söyledi. Doç. Dr. Faruk Karakeçili son 10 yılın en yüksek vakalarını gördüklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı bölgemizin ciddi problemi. Normal şartlarda son yıllarda bir artıştan bahsetmiştik. Mayıs ayının ortalarında konuşmuştuk, sezonun ilk başladığı dönemlerde. Son 10-11 yıla baktığımız zaman aslında Erzincan ve çevre illerde daha az hasta takip ediyorduk ama özellikle pandemi ile birlikte son 3 yıldaki artışa dikkat çekmiştik. Bu yıl da yine beklediğimiz gibi çok yüksek rakamlarla gidiyoruz. Güncel durumumuza baktığımız zaman Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak şu an kliniğimizde toplam 11 tane yatan hastamız var. Yoğun bakımda yatan hastamız yok. Bu döneme baktığımız zaman, Mayıs ayında konuştuğumuzda 9 tane pozitif hastamız vardı ama şu ana kadar, şu tarihe kadar bize başvuran 134 tane şüpheli hasta oldu. Bunların 103 tanesinin test sonucu kesin pozitif çıktı. 100'ün üzerinde bir pozitiflik oranımız var. 5 tane hastamızın henüz sonucu çıkmadı, klinikte yatıyor ama 100'ün üzerinde pozitifliğimiz var. Maalesef 3 tane vatandaşımız da hayatını kaybetti bu dönem boyunca. Bir tanesi yoğun bakıma alınmıştı, yaşlı bir hastamızdı ama diğer 2 hastamız daha genç yaşlardaydı. Bu 3 vatandaşımızı maalesef hastalık nedeniyle kaybettik. Bu yıl da halen sezon bitmedi, başvurular yoğun bir şekilde devam ediyor. Vatandaşlarımızı tekrardan uyarmak istiyoruz. Keneye karşı biraz daha dikkatli olsunlar. Kene tutulması durumunda da en hızlı bir biçimde sağlık kuruluşlarına başvurmalarını öneriyoruz.”