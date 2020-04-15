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Erzincan'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi

Korona virüs (kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Erzincan’da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.

Korona virüs (kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Erzincan'da cadde ve sokaklar dezenfekte edildi.


Konuyla ilgili Erzincan Belediyesinden yapılan açıklamada, “Erzincan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Temizlik işleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü ekipleri topyekun dezenfekte çalışmalarını 7/24 devam ettiriyor. Şehrin dört bir yanında toplu kullanım alanları rutin olarak dezenfekte edilirken, tüm mahallelerde kaldırımlar ve yollar itfaiye araçları ile ilaçlanıyor. Özellikle vatandaşların daha sık kullandığı Ordu Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Halitpaşa Caddesi ve 13 Şubat Caddesinde ilaçlama çalışmaları daha sık yapılıyor.” denildi.

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