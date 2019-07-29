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Erzincan'da Cami, Çocuk ve Aile Buluşması programı düzenlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, camilerde sunulan din hizmetlerinden, toplumun tüm kesimlerinin istifade etmesini sağlamak amacıyla, “Haydi, Ailece Camiye” sloganı ile Yavuz Selim Mahallesi Camisinde “Cami, Çocuk ve Aile Buluşması” programı tertip edildi.


İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin başkanlığında ve Şube Müdürü Ali Şen'in de katılımıyla Cami İmam Hatibi Aziz Rıdvan Toker ve Müezzin Kayyım Salih Tenkur'un gayretleriyle öğrenciler tarafından hazırlanan programda Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. İl Müftüsü Çetin, programın hazırlanmasında emeği geçenlere, öğrencilere, ailelerine teşekkür mahiyetinde ve öğrenci ve ailelerini kurslara teşvik eden bir konuşma yaptı.


Daha sonra öğrenciler tarafından ilahi ve kasideler seslendirildi. Yapılan dua ile program sonlandırıldı.

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