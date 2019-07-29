Erzincan'da Cami, Çocuk ve Aile Buluşması programı düzenlendi

İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin başkanlığında ve Şube Müdürü Ali Şen'in de katılımıyla Cami İmam Hatibi Aziz Rıdvan Toker ve Müezzin Kayyım Salih Tenkur'un gayretleriyle öğrenciler tarafından hazırlanan programda Kur'an-ı Kerim tilavet edildi. İl Müftüsü Çetin, programın hazırlanmasında emeği geçenlere, öğrencilere, ailelerine teşekkür mahiyetinde ve öğrenci ve ailelerini kurslara teşvik eden bir konuşma yaptı.

Daha sonra öğrenciler tarafından ilahi ve kasideler seslendirildi. Yapılan dua ile program sonlandırıldı.