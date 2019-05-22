Erzincan'da Çarşamba Pazarı 7 yıl sonra yeniden açıldı

Erzincan'da yaklaşık 7 sene önce kalkan ve bugüne kadar kurulmayan Çarşamba Pazarı yeniden açıldı.

Erzincan Çarşı Mahallesi ve Taksim Mahallelerinin 7 sene önce alışveriş yaptıkları Çarşamba Pazarı yeniden canlanıyor. Erzincan Belediyesi tarafından Çarşı Mahallesi TOKİ konutları üst tarafında bulunan yol üzerinde yeniden hayat bulan Çarşamba Pazarı, Taksim Mahallesi, Çarşı Mahallesi, Hocabey Mahallesi ve Gülabibey Mahallesi sakinlerine hizmet verecek.

Yeni açılan Çarşamba Pazarını ziyaret ederek esnaf ve halk ile sohbet eden Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, “Halkımızın hizmetine sunmak için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Başkan Aksun, “Erzincanlı hemşerilerime ve pazarcı esnafına daha iyi katkı sunabilmek, daha iyi hizmet verebilmek için buranın yeniden açılmasının ihtiyaç olduğunu gözlemledik. Malum TOKİ'lerin burada olması ve yeni yapılanmanın da bu bölgede olması dolayısıyla bu bölgede bir Pazar ihtiyacı hasıl olmuştur. Bizde anlayış olarak Pazar kültürünün geliştirilmesinden yanayız. Pazar ortamlarının geliştirilmesi, alışveriş yapılacak ortamların ferah ortamlar olması ve oluşturulması için Pazar esnafı temsilcimiz ile ve mahalle muhtarımız ile yaptığımız istişareler sonucunda burada böyle bir pazar alanının açılması için karar verdik. Bizim muhtarlıklar müdürlüğünün katkısı ile bu alan oluşturuldu. İlerleyen günlerde de Pazar esnafı ve halkımızın hizmetine sunmak için farklı çalışmalarımız olacak bunun için de girişimlerimiz devam ediyor” diye konuştu.