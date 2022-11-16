Erzincan'da çatıda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Erzincan'da müstakil evin çatısında çıkan yangın büyümeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Erzincan Merkez Akyazı Terzibaba Mahallesinde Ü.F.'ye ait müstakil evde kalorifer kazanının patlamasından dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın evin çatısına sıçrayarak kısa sürede bütün çatıyı sardı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olaya müdahale eden itfaiye ekipleri yangını fazla büyümeden söndürerek kontrol altında aldı. AFAD ve sağlık ekipleri ise olay yerinde tedbir alarak bir süre bekledi. Çıkan yangında evin çatı tamamen kullanılamaz hale gelirken herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekipleri uzun süren soğutma çalışmasının ardından bölgeden ayrıldı.