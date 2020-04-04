İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da çekiciyle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Erzincan’da çekiciyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Erzincan'da çekiciyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan yaralılar AFAD ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı.


Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzincan - Erzurum Çevre yolu üzeri Organize Sanayi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Emrah Tepe'nin kullandığı 24 DS 800 plakalı çekiciyle Şemsettin Sever idaresindeki 25 ER 581 plakalı otomobil, Yeni Organize Sanayi kavşağında çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartıldı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile aynı aileden Mahkum Sever ve Ercan Özer, 112 acil servis ekiplerince Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazada yaralanan ailenin Erzurumlu olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.