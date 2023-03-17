Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla mart ayında 15 gün boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 10 kişi yakalanarak farklı suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 9 bin 181 GBT sorgulamasında, aranması bulunan 10 kişi yakalanarak 12 kişi gözaltına alındı ve 386 kişiye adli-idari işlem yapıldı. Yurda yasa dışı yollarda girdiği tespit edilen 15 kaçak göçmen ise ekiplerce yakalandı.

Diğer yapılan asayiş uygulamaları ve aramalarda ise, 142 işyeri kontrol edilerek, 2 adet tabanca, 4 adet kesici alet ve 321 gram metamfatemin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.