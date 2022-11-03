Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı

Erzincan'da Asayiş Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik 01/10/2022-31/10/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı.

Konuya ilişkin Erzincan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“1. Şahıs O.K. - dolandırıcılık suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.

2. Şahıs M.D. - kasten yaralama suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.

3. Şahıs K.A. - basit yaralama suçundan 1 yıl 8 ay 24 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.

4. Şahıs T.K. - kasten yaralama suçundan 1 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.

5.Şahıs M.Y. - birden fazla kişi ile tehdit suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.

6. Şahıs Ç.A. - basit yaralama suçundan 9 ay 10 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.

7. Şahıs Z.S. - tehdit suçundan 7 ay 14 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.

8. Şahıs S.B. - suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan 5 ay hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.

9. Şahıs B.K. - alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 4 ay 5 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.

10. Şahıs G.K. - trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan 3 ay 10 gün hapis cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.

11. Şahıs D.K. - hakaret suçundan 4560 TL adli para cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.

12. Şahıs E.Ç. - sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan 1300 TL adli para cezası ile arandığı tespit edilmiş şahıs yakalanarak ceza infaz kurumuna teslim edilmiştir.

Yakalaması yapılan 12 şahsın çeşitli suçlardan toplamda 13 yıl 5 ay 13 gün hapis cezası ve 5860 Türk Lirası adli para cezası ile arandığı tespit edilmiş ve şahısların cezaevlerine teslimi yapılmıştır.”