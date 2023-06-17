Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı, 13 kişi gözaltına alındı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik mayıs ayında çeşitli denetim ve uygulamalar gerçekleştirdi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 10 bin 206 GBT sorgulamasında, çeşitli suçlardan aranan 18 aranan kişi yakalandı. 13 kişi ise ekipler tarafından gözaltına alınırken, 315 kişiye idari işlem yapıldı. Denetimlerde 5 kaçak göçmen de yakalandı.

Diğer yapılan asayiş uygulamalarında ise, 152 işyeri kontrol edildi. Kontrol ve aramalarda, 1 adet tabanca, 2 adet kesici alet, 52,49 gram metamfatemin, 1 kilo 748,03 gram afyon sakızı, 2,78 gram eroin, 40 adet sentetik ecza, 102,68 gram esrar ve 2 adet sahte belge ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğünce denetim ve uygulamaların devam edeceği bildirildi.