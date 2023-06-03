Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı

Erzincan'da polis ekiplerince geçtiğimiz ay içerisinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-31 Mayıs 2023'de yapılan operasyon ve denetimlerde hırsızlık suçundan 3, yağma suçundan 3, 6284 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1, yaralama suçundan 3, tehdit suçundan 4 ve diğer suçlardan 4 olmak üzere toplamda 18 şüpheli yakalandı.

Yakalaması yapılan 18 şüphelinin toplamda 82 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası ve 6 bin 340 TL adli para cezası ile arandıkları tespit edilerek şüpheliler cezaevine teslim edildi.