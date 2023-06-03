Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı

Erzincan’da polis ekiplerince geçtiğimiz ay içerisinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.
Erzincan'da polis ekiplerince geçtiğimiz ay içerisinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 18 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1-31 Mayıs 2023'de yapılan operasyon ve denetimlerde hırsızlık suçundan 3, yağma suçundan 3, 6284 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1, yaralama suçundan 3, tehdit suçundan 4 ve diğer suçlardan 4 olmak üzere toplamda 18 şüpheli yakalandı.
Yakalaması yapılan 18 şüphelinin toplamda 82 yıl 1 ay 25 gün hapis cezası ve 6 bin 340 TL adli para cezası ile arandıkları tespit edilerek şüpheliler cezaevine teslim edildi.