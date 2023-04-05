Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 37 kişi yakalandı, 27 kişi gözaltına alındı

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 2023 yılında mart ayı boyunca gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 37 kişi yakalanarak farklı suç aletleri ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce gerçekleştirilen denetimlerde yapılan 16 bin 513 GBT sorgulamasında, aranması bulunan 37 kişi yakalanarak 27 kişi gözaltına alındı ve 721 kişiye adli-idari işlem yapıldı. Yurda yasa dışı yollarda girdiği tespit edilen 68 kaçak göçmen ise ekiplerce yakalandı.

Diğer yapılan asayiş uygulamaları ve aramalarda ise, 320 işyeri kontrol edilerek, 2 adet tabanca, 6 adet kesici alet, 2 gram esrar, 345 gram metamfatemin, 103 paket kaçak sigara, 4 adet sentetik ecza, 693 gram Afyon sakızı 26 bin 640 adet makaron ve 19 kilogram tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetim ve uygulamaların aralıksız devam edeceği bildirildi.