Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı

Erzincan'da polis ekiplerince yapılan bir aylık denetim, uygulama ve operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında aranması olan 62 kişi yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 2022 yılının kasım ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 32 bin 119 kişinin GBT sorgulaması yapılarak çeşitli suçlardan aranan 62 kişi yakalandı ve 48 kişi gözaltına alındı. Bin 229 kişiye adli ve idari işlem yapılan uygulamalarda 25 kaçak göçmen yakalanarak çeşitli suç aletleri ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Trafik ekiplerince yapılan 29 bin 96 araç kontrolünde 5 bin 256 araca cezai işlem uygulanarak 51 araç trafikten men edildi.

Diğer yapılan uygulama, denetim ve operasyonlarda ise, 392 iş yeri kontrol edilerek, 10 adet kesici alet, 1 adet tabanca, 4.395 gram esrar, 96,58 kilogram tütün, 38 kilogram nargile tütünü, 2 adet elektronik sigara, 2adet sahte para, 128 bin 655 adet makaron, 6 bin 754 paket kaçak sigara, 201,81 gram metamfatamin, bin 507 adet sentetik ecza, 5,04 gram bonzai, 3 adet sikke, 2 adet tarihi eser, 80 adet kaçak puro ele geçirildi.

Gerçekleştirilen denetim ve uygulamaların da aralıksız devam edeceği bildirildi.