Erzincan'da çeşitli suçlardan aranan 63 kişi ve 56 kaçak göçmen yakalandı

Erzincan'da polis ekiplerince yapılan bir aylık denetim, uygulama ve operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında aranması olan 63 kişi ile 56 kaçak göçmen yakalandı.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığını vatandaşa hissettirerek alanda görünür olunması amacıyla başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 2022 yılının aralık ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 32 bin 672 kişinin GBT sorgulaması yapılarak çeşitli suçlardan aranan 63 kişi yakalandı ve 21 kişi gözaltına alındı. 845 kişiye adli ve idari işlem yapılan uygulamalarda 56 kaçak göçmen yakalanarak çeşitli suç aletleri ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Trafik ekiplerince yapılan 23 bin 763 araç kontrolünde 4 bin 62 araca cezai işlem uygulanarak 368 araç trafikten men edildi.

Diğer yapılan uygulama, denetim ve operasyonlarda ise, 346 iş yeri kontrol edilerek, 5 adet kesici alet, 4 adet tabanca, 31 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca, 26,346 gram esrar, 4 gram kokain, 16 adet sahte para, 280 paket kaçak sigara, 173,35 gram metamfatamin, 810 adet sentetik ecza, 8 gram bonzai, 2,3 gram bonzai, 13 adet scanc ele geçirildi.

Gerçekleştirilen denetim ve uygulamaların da aralıksız devam edeceği bildirildi.