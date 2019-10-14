Erzincan'da ceviz üretimi her geçen gün artıyor

Kemah'ın Özdamar köyüne kurduğu Salkımser Ceviz Bahçesine şu ana kadar 26 bin ceviz ağacı diken Yavuz Peker; "Önümüzdeki bahar aylarında bu sayıyı artarak devam edecek" dedi.

Kemahlı işadamı Yavuz Peker tarafından Özdamar köyünde şu ana kadar yaklaşık bin 300 dekarlık alanda kurulan ceviz bahçeleri büyük beğeni topluyor. Yavuz Peker tarafından milyonlarca liralık yatırım sonucunda oluşturulan Salkımser Ceviz Bahçesinde şu ana kadar büyük çoğunluğu Chandler cinsi cevizden oluşan 26 bin ceviz ağacı toprakla buluştu. Yoğun bir çalışmanın yürütüldüğü ceviz bahçesinde 10'u kadrolu 40'ı mevsimlik olmak üzere toplam 50 kişi istihdam ediliyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Baysal, Kemah Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hüseyin İğdeci ve Teknik elemanlar, Kemah'ın Özdamar köyünde bulunan Salkımser Ceviz Bahçesini ve işadamı Yavuz Peker'i ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. İşadamı Yavuz Peker'e Erzincan tarımına yaptığı değerli yatırımlarından dolayı teşekkür etti.

Salkımser Ceviz Bahçesinin kurucusu işadamı Yavuz Peker; "Daha güzel çalışmalar yaparak Türkiye'de örnek bir tesis kurmak istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum. İstanbul'dan gelerek doğduğum köye yatırım yapıyorum çünkü bu köyün çocuğu olmak benim için son derece çekiciliği olan bir noktaydı. O yüzden yatırım yapmak için doğduğum köyü seçtim. Bu köyde anılarım var ve bu yatırımı yaptığım için çok memnunum. Türkiye'de çok büyük şirketler tarım sektörüne yatırım yapıyor ve ben bu yatırımları ülkemiz için çok faydalı buluyorum" dedi.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin; "İşadamı Yavuz Peker'in kurduğu ceviz bahçelerini gezerek açıklamalarda bulundu. İl Müdürü Şahin, "İşadamımız Yavuz Bey'e bu yatırımı yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar işinin arasında Kemah'a gelerek bin 300 dekarın üzerinde ceviz bahçesi kurarak tarım sektörüne yatırım yapmıştır. Daha önce de ziyaretlerimiz oldu ancak en son halini görmek üzere tekrar buradayız. Burada boş duran tarım arazilerimizi ekonomiye kazandırmıştır. Kemah ilçemiz meyvecilik alanında örnek olabilecek bölgelerden birisidir. İklim ve toprak gibi birçok şart meyveciliğe uygundur. Biz kurum olarak tüm işadamlarımızın tarım sektörüne yatırım yapmalarını teşvik ediyoruz. Yavuz Beyin bu yatırımı bölgedeki diğer aktörlere bir heyecan kazandırmıştır. Biz tarım camiası adına Yavuz Beye tekrar teşekkür ediyoruz" diye konuştu.