Erzincan'da çevre temizliği

Ekiplerin bir kısmı çöp konteynerlerinin çevresinde biriken yağ, kir ve ürün kalıntıları ile benzeri çöplerin çevrede oluşturacağı kötü koku ve kirliliği önlemek amacıyla çöpler alındıktan sonra özel konteyner yıkama aracı ile konteynerleri ve çevresini yıkayıp dezenfekte ediyor.

Diğer ekipler ise kaldırımlar ve yol kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan otları kesiyor. Kesilen otlar ve gelişi güzel atılan çöplerde yaya temizlik ekipleri tarafından toplanıyor. Bu işlemlerin ardından ise vakumlu yol süpürme makineleri ile yollar temizlenerek yapılan çalışmalar sona eriyor.

Atatürk mahallesinde çöp konteynerleri ve çevresinin dezenfekte çalışmaları biterken bugünde Yunus Emre Mahallesinde yıkama çalışmaları yürütülüyor. Kaldırım ve yol temizleme çalışmaları ise İzzetpaşa Mahallesinde biterken Mimar Sinan Mahallesi ve ana arterlerde devam ediyor. Yapılan bu kapsamlı çalışmalar tüm il genelinde gerçekleştirilecek.