İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzincan'da “Ceza Muhakemesinde İstinaf ve Temyiz” konulu meslek içi eğitim seminer gerçekleşti

Erzincan Barosu’nun ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.

Erzincan Barosu'nun ev sahipliğinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner'in sunumuyla “Ceza Muhakemesinde İstinaf ve Temyiz” konulu meslek içi eğitim semineri yoğun katılım ile gerçekleşti.


Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'da Erzincan Barosu'nun ev sahipliğinde düzenlenen “İstinaf ve Temyiz” konulu meslek içi eğitim seminerine katıldı. Feyzioğlu'na, TBB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Sabri Erdal Güngör, TBB Disiplin Kurulu Başkanı Av. Uğur Uzer, TBB Başkan Başdanışmanı Av. Zafer Köken de eşlik etti.


Baro Başkanımız Av. Adem Aktürk, Erzurum Barosu Başkanı Av. Talat Göğebakan, Ağrı Barosu Başkanı Av. Mehmet Salih Aydın, Iğdır Barosu Başkanı Av. Serkan Alakan da hazır bulunduğu seminerde, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar yer aldı.


Meslek içi eğitim seminerinde 127 avukata eğitim verildi.


Eğitim seminerin kapanışında bir konuşma yapan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, avukatlara Türkiye Barolar Birliği'nin faaliyetleri ile avukatlık mesleği ve yargı alanındaki güncel gelişmelere ilişkin bilgi verdi.


Erzincan Barosu Başkanı Adem Aktürk, güzel sunumları ve paylaştıkları bilgiler için Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Doç. Dr. Fahri Gökçen Taner'e teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.