Erzincan'da çiftçilere fide desteği

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde en az 1 dekar ve üzeri açık alanlarda olmak üzere sanayi tipi linda ve kapya biber fidesi verilecek. Dağıtılacak fideler yüzde 75 hibe yüzde 25 çiftçi katkısı şeklinde olacak.

Başvuruların bütçe imkanlarından fazla olması durumunda Bakanlıkça belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirme yapılacak. Projeden faydalanmak isteyen üreticilerin başvuru formuyla birlikte Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğüne 9- 17 Mart tarihleri arasında mesai bitimine kadar başvurmaları gerekmekte.