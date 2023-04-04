Erzincan'da çiftçilere tarla okulu eğitimi verildi

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde çiftçilere "Çiftçi Tarla Okulları Projesi" çerçevesinde eğitim verildi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından Üzümlü ilçesinde bağlarda uygulamalı olarak çiftçi tarla okulu eğitimi düzenlendi. Eğitimde, çiftçilere üzüm yetiştiriciliğinden sürdürülebilirliği sağlamak, ekonomik, sağlıklı ve kaliteli ürün elde etmek amacıyla yapılacaklar anlatıldı.

2023 yılı bitki sağlığı ve uygulama programı çerçevesinde Üzümlü ilçesinde çiftçilere bağ entegre mücadele prensipleri konusunda çiftçi tarla okulu eğitimi programı düzenlendi. Programda İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ile Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik personeli tarafından verilen eğitimler sayesinde üreticiler ilkbaharda bağ alanlarında düzenli olarak yapılması gereken işlemler ve bağlarda kış budaması, kış ilaçlaması, toprak işleme ile gübreleme konularında arazide uygulamalı eğitim verildi.