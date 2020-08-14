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Erzincan'da cinayet

Erzincan’da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.

Erzincan'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.


Olay, bugün sabah saatlerinde Erzincan merkeze bağlı Mertekli köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mertekli köyünde ikamet eden Önder Ozan (36) Adana'dan gelen husumetlilerinin saldırısına uğradı. Tabancayla kalbinden vurulan Ozan hayatını kaybetti.


Olayın ardından 2 zanlı polise teslim olurken 1 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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