Erzincan'da “Çocuk bu ihmale gelmez” semineri

yüzyıl Erzincan Aile Eğitimi Projesi kapsamında Şehit Kenan Ardıç İlkokulu'nda “Çocuk bu ihmale gelmez” semineri düzenlendi.

yüzyıl Erzincan Aile Eğitimi Projesi kapsamında Klinik Psikolog Mehmet Kurtoğlu tarafından Şehit Kenan Ardıç İlkokulu'nda öğrencilerin en yakın çevresi olan anne-baba yoluyla, çocuğun çok yönlü gelişimini desteklemek, toplumsal gelişme ve kalkınmaya hız kazandırmak ve çocuğun eğitiminde en önemli olan aktör olan aileyi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla “Çocuk bu ihmale gelmez” semineri düzenlendi. Ayrıca Meysunana Anaokulu Rehberlik öğretmeni Elif Yüksel ve Şehit Cengiz Topel Mithatpaşa Ortaokulu Rehber öğretmeni Hamza Hüdai velilerle bir araya gelerek aile eğitimi modülleriyle ilgili bilgiler verdiler.

Projeyle ilgili bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Toplumun temeli olan aileleri, eğitim yoluyla çocuğun çok yönlü gelişimini desteklemek amacıyla bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, toplumsal gelişme ve kalkınmaya ivme kazandırma sürecinde çok önemlidir. Türkiye'de son yıllarda önemli değişimler yaşanmıştır. Bu çerçevede iç göç, hızlı kentleşme, bölgesel farklılıklar, ekonomik krizler, çocuk ve genç nüfusunun hızla artması, işsizlik, aile içi şiddet gibi sebepler, çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşmuştur. Bizler Yüzyıl Erzincan Aile Eğitimi projemizle çocuğun en yakın çevresi olan anne-baba yoluyla, çocuğun çok yönlü gelişimini desteklemek, toplumsal gelişme ve kalkınmaya hız kazandırmak ve çocuğun eğitiminde en önemli olan aktör olan aileyi bilgilendirmek ve bilinçlendirmek böylece ilin eğitiminde katma değer oluşturmayı amaçlamaktayız” diye konuştu.