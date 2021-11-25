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Erzincan'da çocuklara diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı

Erzincan’da Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı.

Erzincan'da Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında çocuklara diş macunu ve diş fırçası dağıtıldı.


Toplum Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından alışveriş merkezinde çocuklara yönelik “Ağız ve diş temizliği, diş sağlığı açısından sağlıklı beslenme önerileri ve diş gelişimi” konularında bilgilendirme eğitimleri verildi.


Bu kapsamda ağız ve diş sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik farkındalığı artırmayı amaçlayan Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri çocuklara diş fırçalama alışkanlığı kazandırıp pekiştirilmesini sağlamak adına eğitimin sonunda diş fırçası ve diş macunu dağıttı.

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