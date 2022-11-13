Erzincan'da "Çök Kapan Tutun" tatbikatı yapıldı

Erzincan'da, Türkiye geneli eş zamanlı 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü dolayısıyla saat 18.57'de "Çök Kapan Tutun" tatbikatı yapıldı.

Tatbikat Erzincan il protokolünün katılımıyla AFAD binasında gerçekleştirildi. Tatbikat öncesi hatırlatma ve bilgilendirmede bulunan Erzincan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kadir Çelik, "Hem Düzce depremini anmak, yad etmek amacıyla hem de depremlere, afetlere hazırlıklı olmak amacıyla bugün 18.57'de deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapacağız. Deprem anında kesinlikle paniğe kapılmıyoruz. Koşmuyoruz, merdiven boşluklarına çıkmıyoruz, asansöre binmiyor, pencerelerden uzak duruyoruz. Deprem anında çıkışa çok yakınsak dışarı çıkıyoruz, yakın değilsek şu anki gibi ikinci kattaysak mutlaka çök kapan tutun yapıyoruz. Çök kapan tutun yaparken bir elimizle başımızı tutuyoruz, diğer elimizle de sağlam gördüğümüz nesneye tutunarak hayat üçgeni oluşturuyoruz" dedi.

Saatlerin 18.57'yi göstermesiyle birlikte AFAD binasında bulunanlar uygun yerlere çökerek 'çök-kapan-tutun' tekniğini yaptılar. Tatbikat amacına uygun şekilde gerçekleştirilerek sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Daha sonra Erzincan İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi. AFAD il binası bahçesinde, afetlerde kullanılan ekipmanların ve araçların sergilendiği stantlar gezildi.