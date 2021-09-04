Erzincan'da Covid-19 aşılama oranı arttı, kentin haritada ki rengi mavi oldu

Erzincan'da son haftalarda artan aşılama çalışmaları sonuç vermeye başladı. Kent korona virüs (Covid-19) aşılamasında 'mavi' kategoriye geçti.

Erzincan kent merkezinde farklı noktalara mobil aşı merkezleri kuruldu, sağlık çalışanlarının aşıya teşvik için yaptığı çalışmalar olumlu sonuç verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip korona virüse karşı ilk doz aşı olan nüfusu yüzde 75'i geçen Erzincan'ın "mavi" kategorideki iller arasında yerini aldığını bildirdi.

Sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Koca, şunları kaydetti:

“ Erzincan, yüzde 75'in üzerine çıkan ilk doz aşı oranıyla beklenen haberi verdi. Risk haritasında rengi mavi! Başarılarıyla tarih kuran bu şehirden yeni beklentilerimiz var. Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Şimdi devam doz oranlarını da aynı şekilde yükseltme zamanı. Bugünden tebrikler!”

Erzincan valisi Mehmet Makas konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, "Can Erzincan, ilk doz aşı oranıyla yüzde 75'in üzerine çıkarak, risk haritasında mavi renkteyiz. Aşı olan her bir vatandaşımıza teşekkürlerimi sunuyor, henüz aşı olmamış vatandaşlarımızı ise sağlıklı yarınlar için aşı olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik ise, “Erzincan'ın yüzde 75 aşılama oranı ile haritadaki yeni rengi mavi. Duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza ve özverili sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim. Hedefimiz ilimizde yüzde 100 oranında aşı yaparak pandemi ile mücadelemizden galip çıkmak.” dedi.