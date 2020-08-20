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Erzincan'da Covid-19 tanılı yada temaslı vatandaşların izalasyon sürecinin takibi için "Mahalle Denetim Ekipleri" kuruldu

Erzincan’da korona virüs tedbirleri kapsamında Covid-19 tanılı yada temaslı vatandaşların izalasyon sürecinin takibi için İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" kuruldu.

Erzincan'da korona virüs tedbirleri kapsamında Covid-19 tanılı yada temaslı vatandaşların izalasyon sürecinin takibi için İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" kuruldu.


Erzincan'da İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik başkanlığında sağlık çalışanlarının katılımıyla pandemi sürecinde alınan tedbir ve çalışmalara yönelik toplantılar gerçekleşti.


Erzincan'da salgınla mücadelede alınan tedbirler kapsamında evde izolasyona tabi tutulan Covid-19 tanılı yada temaslı vatandaşların izalasyon sürecinde takibinin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla Valiliğimiz koordinasyonunda İl Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde "Mahalle Denetim Ekipleri" kuruldu.


İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erkan Hirik, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda kentte yürütülecek olan saha çalışmaları konusunda denetim ekiplerine bilgilendirmelerde bulunarak pandemi sürecine katkılarından dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti.


İkinci toplantıda ise İl Sağlık Müdürü Hirik, Covid-19 ile mücadelede aktif olarak hizmet veren hastane yöneticileriyle bir araya geldi.


Pandemiyle mücadelenin daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetilebilmesi adına hastane süreçleri değerlendirilerek daha iyi hizmet vermek amacıyla gerekli düzenlemeler ve alınması gereken tedbirler konularında istişarede bulunuldu.

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