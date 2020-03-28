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Erzincan'da Cumartesi Pazarını denetledi

Erzincan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri Cumartesi Pazarındaki pazar esnafını İçişleri Bakanlığının yeni tip korona virüs (kovid-19) tedbirleri çerçevesinde aldığı önlemlere uyma konusunda uyardı.


Her bir tezgah ve sergi arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenlenmesine uyulup uyulmadığını denetleyen Zabıta ekipleri pazar esnafını ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilere temas ettirmeden, doğrudan kendisi tarafından hijyen koşullarına dikkat ederek poşetlemesi doğrultusunda uyardı.


Ayrıca Erzincan Belediyesi zabıta ekipleri, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların ikametlerinden ayrılmasının kısıtlanması ve yasaklanması uygulamasına uymayıp pazar alışverişine çıkan vatandaşları bir ihtiyacının olması durumunda 155, 112 ve 156 numaralarını arayabilecekleri konusunda bilgilendirdi.

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