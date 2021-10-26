Erzincan'da Cumhuriyet Bayramı töreni provası yapıldı

Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla yapılacak kutlama töreninin provası gerçekleştirildi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi, Erzincan'da da Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıldönümü kutlanmaları için tören provaları yapıldı. Ordu Caddesi üzerinde gerçekleştirilen provalar öncesi sabah saatlerinden itibaren tüm cadde trafiğe kapatılarak polis ekipleri tarafından gerekli önlemler alındı. 29 Ekim Cuma günü kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı öncesi genel provada program akışına göre sunumlar yapılarak belirlenen son eksiklikler gözden geçirildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan prova öğrencilerin şiirlerini okuması ile devam etti. Tören provaları gerçeğini aratmazken her zaman olduğu gibi yine daha çok askeri birliklerin geçişi dikkat çekti.

Öte yandan provaları seyretmeye gelen ilkokul öğrencileri askeri erkânın geçişi esnasında ‘En büyük Türkiye' diye slogan atarak destekte bulundular.