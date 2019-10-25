Erzincan'da “Cumhuriyet gününde bütün renkler el ele” etkinliği

Erzincan'da Emine Şerife Anaokulu tarafından “Cumhuriyet gününde bütün renkler el ele” etkinliği düzenlendi.

Cumhuriyetin kuruluşunun 96. yıl dönümü kutlamaları kapsamında saat kulesi önünde Emine Şerife Anaokulu tarafından “Cumhuriyet gününde bütün renkler el ele” etkinliği gerçekleştirildi. Programda konuşan Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, “Bu okulumuz Mehmet Akif Ersoy İlkokulunun içerisinde bu yıl açıldı. Mehmet Akif Ersoy İlkokulumuzun içerisinde açılan anaokulumuza en güzel gidecek olan isim Mehmet Akif Ersoy Milli şairimizin annesinin ismiydi. Cumhuriyet bayramı gününde bütün renkler el ele gerçekten bütün renklerin el ele olması bir olması beraber olması dileklerimle. Cumhuriyetimizin kuruluşunun ilanının 96. yıl dönümünde yükselen yeni nesil istikbal sizsiniz diyor Mustafa Kemal Atatürk yükselen yeni nesil derken yeni nesilleri yarının ruhuna uygun olarak yetiştirmek durumda ve zorundayız Çünkü İstikbal ancak bu şekilde yetiştirdiğimiz çocuklarımızın omuzlarında yükselecek ve gelecek onlarla çok daha güzel olacak. Evet, bütün renkler el ele diyoruz. Okulumuzdaki bu anasınıfımız da yaklaşık 15 Afganlı vatandaşımız da burada eğitim görmekte. Bu anlamlı bu güzel programı icra eden arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.