Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 96. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Erzincan'da Cumhuriyet koşusu yapıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında Erzincan Belediyesi ile Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün koordinesinde Cumhuriyet koşusu yapıldı.

Erzincan Belediyesi önünden start verilmesi ile başlayan Cumhuriyet koşusunda 150 sporcu yarıştı. Küçük kızlar, küçük erkekler, yıldız kızlar, yıldız erkekler, genç erkekler, genç kızlar, büyük kızlar, büyük erkekler ve özel sporcular kategorilerinde düzenlenen yarışmada sporcular birinci olabilmek için 1500 metrelik parkuru kat ettiler. Erzincan Belediyesi önünde Belediye Başkanı Bekir Aksun'un startı ile başlayan yarışmalar Saat kulesi önünde sona erdi. Yarışmada dereceye giren sporculara ödülleri ve madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Ödül törenine Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcısı Mehmet Şerif Olçaş, Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Erzincan İl Müdürü Yahya Tekin, sporcular ve antrenörleri katıldı.