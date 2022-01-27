Erzincan'da dağ kayağı temel seviye eğitimi tamamlandı.

Yarışma sporu olan dağ kayağının eğitimi, Türkiye Dağcılık Federasyonu 2022 faaliyet programı kapsamında düzenlenen etkinlikle Ergan Dağında gerçekleşti. Kayakla ayakkabı bağlantısını topuktan serbest bırakan özel bağlama mekanizması ve kayağın altına yapıştırılan sentetik bir deri yardımıyla her türlü karda ve eğimde yürümeyi sağlayan kayak türü olan dağ kayağı eğitimleri 4 gün sürdü. Eğitim programına katılım sağlayan sporcular teorik ve uygulamalı olarak 2 yönlü eğitim aldı. Akşamları yapılan teorik eğitimlerinde çığ bilgisi, dağ kayağının tarihçesi, kışın karda barınma, ISMF yarışma kuralları gibi birçok konuda teorik bilgiler verilirken gündüz ise uygulamalar yapıldı.

Program Erzincan'da 16 sporcunun katılımıyla başarıyla tamamlandı.