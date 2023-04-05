Erzincan'da dekoratif refüj bariyer yapım çalışması

Erzincan'da belediye tarafından dekoratif refüj bariyerleri inşa ediliyor.

Yaya güvenliğini sağlamak ve araçların konforlu seyahat yapabilmeleri için toplam uzunluğu 3 bin 500 metre olacak olan dekoratif refüj bariyerleri yapım çalışmaları sürüyor.

Çalışmalar çerçevesinde Ordu Caddesi, 13 Şubat Caddesi, Halit Paşa Caddesi ve Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunan refüjlerde 3 bin 500 metre uzunluğunda olacak olan dekoratif refüj bariyerleri yapım çalışmaları devam ediyor.