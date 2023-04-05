İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Erzincan'da dekoratif refüj bariyer yapım çalışması

Erzincan’da belediye tarafından dekoratif refüj bariyerleri inşa ediliyor.

Erzincan'da belediye tarafından dekoratif refüj bariyerleri inşa ediliyor.


Yaya güvenliğini sağlamak ve araçların konforlu seyahat yapabilmeleri için toplam uzunluğu 3 bin 500 metre olacak olan dekoratif refüj bariyerleri yapım çalışmaları sürüyor.


Çalışmalar çerçevesinde Ordu Caddesi, 13 Şubat Caddesi, Halit Paşa Caddesi ve Fevzi Paşa Caddesi üzerinde bulunan refüjlerde 3 bin 500 metre uzunluğunda olacak olan dekoratif refüj bariyerleri yapım çalışmaları devam ediyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.