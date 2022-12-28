Erzincan'da Depremle Yaşamak konulu açık oturum yapıldı, fotoğraf sergisi açıldı

27 Aralık 1939 tarihinde Erzincan'da meydana gelen depremin yıl dönümü münasebetiyle deprem fotoğrafları sergi açılışı ve Depremle Yaşamak konulu açık oturum yapıldı.

1939 tarihinde meydana gelen yaklaşık 33 bin kişinin hayatını kaybettiği, binlerce kişinin de yaralandığı 7,9 büyüklüğündeki depremin 83'üncü yılında Depremle Yaşamak konulu açık oturum yapıldı ve fotoğraf sergisi açıldı.

Erzincan Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda düzenlenen programlara; Vali Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri, Belediye Başkanı Bekir Aksun, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, siyasi parti ve STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Deprem fotoğrafları sergisinin açılışını yapan ve sergiyi gezen Vali Makas ve beraberindekiler daha sonra açık oturum programına katıldılar.

Programda açılış konuşması yapan kent protokolü deprem bilinci ve kent imarının önemine değindiler.

Vali Mehmet Makas, "Depremle yaşamaya alışacağız. Ama gerekli tedbirleri de alacağız. Afet öncesi, afet anı ve afet sonrasına yönelik hazırlıklarımızı yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Tüm kamu hizmetlerinde ve özellikle afet sonrası hizmetlerde Bakanımızın tabiriyle “Nerede devlet” serzenişi, hamdolsun artık “Allah Devletimize Zeval Vermesin” duasına dönmüştür. Yapılan bu çalışmalara emek veren, gönül veren her kim varsa Allah onlardan ebeden razı olsun. Rabbim başta Erzincan'ımız olmak üzere ülkemizi, tüm İnsanlığı korusun, depremler başta olmak üzere kaldıramayacağımız yükler vermesin” dedi.

Konuşmaların ardından düzenlenen açık oturumda Prof. Dr. Ercan Aksoy, Prof. Dr. Ayşegül Askan Gündoğan ve Dr. Öğretim Üyesi Fahriye Akar, geçmişten günümüze depremlerin etkisi, Erzincan'ın ve Türkiye'nin üzerinde bulunduğu fay hatlarının hareketleri ile depreme dayanıklı yapılaşmanın önemi ile ilgili bilgiler verdiler. Açık oturum soru cevap bölümü ile sona erdi.