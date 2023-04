Erzincan'da depremzedelere iftar programı düzenlendi

Erzincan Pir Muhammed Bahaeddin Öğrenci Yurdunda düzenlenen iftar programına; Vali Vekili M. Deniz Arabacı ve eşi Esma Arabacı, protokol mensupları ve depremzede vatandaşlar katıldı.

Vali Vekili M. Deniz Arabacı ile eşi Esma Arabacı ve beraberindeki protokol üyeleri, depremzede vatandaşlarla yakından ilgilenerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundular.

Depremzede vatandaşlar ile bir süre sohbet eden Vali Vekilimiz Arabacı, "Tüm ülkemizi yasa boğan bu büyük felaketin yaralarını, devletimiz ve milletimiz el ele vererek sarıyor. Can Erzincan'ımız sizin kendi eviniz. Sizlerin rahat etmesi için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Deprem afetinin acısını en iyi bilen illerden biri olarak acılarınızı paylaşarak azaltacağız. Erzincanlılar olarak her daim sizlerin yanınızdayız." dedi.

Program, hep birlikte iftar yapılması ve dua edilmesi ile sona erdi.